السامرائي يدعو الحكومة للإسراع بإكمال مشاريع مستشفيي سامراء وتكريت ومحطة الجالسية

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الاثنين (9-11-2020)، الحكومة الى الاسراع باستكمال المشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع ميناء الفاو إلى جانب المشاريع الخدمية الضرورية كمحطة الجالسية قرب مدينة سامراء.وقال النائب السامرائي خلال الاجتماع المشترك بين الحكومة واللجنة المالية النيابية إن "الوضع المالي في الدولة يحتاج إلى حلول عاجلة بما يوفر رواتب الموظفين التي تأخرت طويلاً، مما انعكس سلبياً ليس فقط على الموظفين بل على عموم المجتمع مما يجعل من الضروري أن ندعم مشروع الحكومة لتوفير الرواتب لكن ذلك لا يعفيها من مسؤولية وضع حلول جادة للأزمة المالية التي تواجه البلاد".وأكد السامرائي "على الحكومة في حال تم التصويت على مشروعها بتمويل العجز المالي أن تسارع لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع ميناء الفاو إلى جانب المشاريع الخدمية الضرورية كمحطة الجالسية قرب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين وكذلك مستشفى سامراء ومستشفى تكريت خصوصاً إن الأموال التي يمكن تخصيصها لهذه المشاريع ليست كبيرة باعتبار أن نسب الإنجاز فيها مرتفعة".كما أشار السامرائي خلال كلمته في الاجتماع إلى "ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق باستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب على مزاد العملة، واستثمار الإيرادات على أفضل صورة ووفق معايير الشفافية والنزاهة".وكان نائب رئيس اللجنة المالية، مثنى السامرائي، قد شارك في الاجتماع المشترك بين الحكومة واللجنة المالية النيابية والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم إلى مجلس النواب.

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