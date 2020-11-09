وزير التخطيط: الاتفاق العراقي - الصيني ما يزال سارياً

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال نجم، اليوم الاثنين، ان الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً.

وقال بتال في مقابلة مع قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، ان "الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً"، مشيرا الى ان "المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية".وبين "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الصينية".

وتابع من جانب أخر "لا توجد اتفاقية مع مصر إنما مذكرات تفاهم ثنائية".

واشار "وقعنا مع مصر 15 مذكرة تفاهم جرى الاعداد لها من قبل الحكومة السابقة".

وكانت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد، ندى شاكر جودت، أكدت الجمعة (7 شباط 2020)، ان هناك ثلاث جهات رقابية مسؤولة عن مراقبة الاتفاق العراقي الصيني الاقتصادي.

وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الشركات الصينية بعد الانتهاء من ازمة فيروس كورونا ستتوجه الى العراق من اجل المباشرة في مشاريع الاعمال التي تضمنها الاتفاق".

وأضافت ان "العقود التي ابرمت مع الصين ضمن الاتفاقية، سيتم مراقبتها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، بالإضافة الى مجلس النواب".

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