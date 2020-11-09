وزير التخطيط: الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال نجم، اليوم الاثنين، ان الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً.وقال بتال في مقابلة مع قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، ان “الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً لقناة العراقية”.واشار الى ان “المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية”.وبين “خلال الأيام …

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