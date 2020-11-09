2020/11/09 | 22:10 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد اعلن وزير التخطيط العراقي، خالد بتال نجم، اليوم الاثنين، ان الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً.
وقال بتال في مقابلة مع قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، ان “الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً لقناة العراقية”.
واشار الى ان “المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية”.
وبين “خلال الأيام …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بتال في مقابلة مع قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، ان “الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً لقناة العراقية”.
واشار الى ان “المشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية”.
وبين “خلال الأيام …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط: الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال سارياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).