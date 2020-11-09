جمال كوجر : تمرير قانون الاقتراض بعد غد الاربعاء .. والحكومة ستبدأ بتوزيع الرواتب خلال اليومين المقبلين

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان التصويت على قانون الاقتراض سيتم بعد غد الاربعاء .وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : طلبنا من الحكومة البدء باطلاق الرواتب بالمبالغ المتوفرة لديها لحين تشريع القانون خلال اليومين المقبلين./انتهى3

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