مقتل مواطن بنيران مسلحين مجهولين في مدينة العمارة

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / اعلن مصدر امني في ميسان عن مقتل مواطن بنيران مسلحين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".وقال المصدر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ‏‏إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ‏اطلقوا نيران اسلحتهم على مواطن في منطقة "حي المعلمين القديم" بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان ما تسبب بمقتله ‏ولاذو بالفرار".واضاف المصدر ان الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث"./انتهى

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