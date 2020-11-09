2020/11/09 | 22:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن البعض يحاول استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية، معرباً عن تطلعه لتعاون البرلمان لتمرير ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: الكاظمي يدعو لتمرير الاجراءات المالية لدفع الرواتب) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: الكاظمي يدعو لتمرير الاجراءات المالية لدفع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).