استشهاد وجرح 8 عناصر للحشد الشعبي بانفجار عبوة في كركوك

2020/11/09 | 22:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، استشهاد منتسبين اثنين وجرح 6 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك....

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