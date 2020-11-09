الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر - مظهر محمد صالح

2020/11/09 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مظهر_محمد_صالح الاقتراض الحكومي العراقي : بين الضرورات والمخاطر مظهر محمد صالح١-;-- تمهيد:هناك مايسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden ruleوالتي اطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١-;-٩-;-٩-;-٧-;- (ذلك في اطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام ) وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لاغراض الموازنة الاستثمارية ......





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