2020/11/09 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاطاحة باربعة ارهابيين في سامراء.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “ردا على العملية الجبانة التي استهدفت قواتنا الامنية في الضلوعية وبجهد استخباري استثنائي وبتنسيق تام ما بين قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء واستخبارات الفوج الاول لواء مغاوير القيادة، تم الاطاحة باربعة ارهابيين واعتقالهم في منطقة المعتصم بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين”.

وأضافت أن “المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤إرهاب”.

التالي

منذ ساعتين

القبض على متهم بحوزته حبوب ومواد مخدرة واختام مزورة في النجف

منذ 3 ساعات

مقتل منتسبين واصابة ستة بانفجارعبوة ناسفة في كركوك

منذ 5 ساعات

قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل حادثة الرضوانية

منذ 8 ساعات

وزير الداخلية يوجه بتكثيف عمل لجان متابعة مراكز التوقيف والاحتجاز

منذ 9 ساعات

اعتقال عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في بغداد

منذ 9 ساعات

الاعلام الامني: العثور على أسلحة وعبوات ناسفة ومدفع ’جهنم’ خلال عمليات مكحول

منذ 10 ساعات

القبض على أربعة إرهابيين ضمن صفوف داعش في نينوى

منذ 11 ساعة

النزاهة تكشف نتائج تحرياتها الأوليَّة حول تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع المصورين بالديوانيَّة

منذ 13 ساعة

الاعلام الامني تصدر بياناً بشان حادثة الرضوانية

منذ 13 ساعة

ضبط مشروبات روحية و مواد غذائية مخالفة عند مداخل بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة ارهابيين في سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بأربعة ارهابيين في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).