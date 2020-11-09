اجتماع 'مالي مهم' بشأن رواتب الموظفين بحضور الكاظمي

2020/11/09 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتفقت اللجنة المالية النيابية، مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين، على عقد لقاء شهري مشترك لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد، كما اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسبا ويضمن تأمين رواتب الموظفين.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الثاني 2020)، أن "اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري التقت رئيس الوزراء لمناقشة قانون تمويل العجز المالي من أجل صرف رواتب الموظفين والنفقات الضرورية الأخرى".

وأضاف البيان، أن الجبوري أكد خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزيرا المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، أن "اللجنة المالية عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة، ومنها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا".

وتابع، أن "أعضاء اللجنة المالية طرحوا أفكارهم ومقترحاتهم لرئيس الوزراء بشأن الخروج من الأزمة المالية الحالية، وعدم اتباع سياسة الاقتراض وإثقال كاهل الدولة بالديون"، موضحا أنه "نتج عن ذلك اتفاق بين الطرفين لعقد لقاء شهري مشترك لتنفيذ المقترحات وفقا لمبدأ الشراكة والتعاون بين السلطات لتصحيح الوضع الاقتصادي للبلاد".

وأوضح، أن "اللجنة المالية النيابية اتفقت على تمرير قانون تمويل العجز المالي على وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه اللجنة مناسبا ويضمن تأمين رواتب الموظفين، فضلا عن الاستحقاقات الضرورية الأخرى".

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