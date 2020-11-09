“الأونروا”: نواجه عجزا ماليا يهدد رواتب موظفينا

2020/11/09 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنها تفتقر للأموال اللازمة لدفع رواتب موظفيها عن الشهرين الحالي والقادم، جراء وقف التمويل الأمريكي.

وقالت الوكالة إنها “لم تتعاف أبدا من قطع التمويل الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018”.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي أنه “تم سد النقص في 2019 بدعم إضافي من عدة دول عربية بما فيها السعودية والإمارات والكويت”.

ولفتت الرفاعي إلى أن “الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ساعدت أيضا في سد الفجوة، ولا سيما ألمانيا” وأن “الدعم المالي هذا العام تضاءل”، يضاف إلى ذلك انتشار فيروس كورونا الذي فاقم المشكلة، إذ واجه المانحون الرئيسيون ضغوطا مالية متزايدة.

وكان الدعم السنوي الذي تقدمه واشنطن للوكالة 365 مليون دولار ويمثّل نحو ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار.



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