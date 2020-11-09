حقائق عن مصطلح

2020/11/09 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ السبت الماضي بدأت وسائل إعلام بإطلاق مصطلح "الرئيس المنتخب" على المرشح الديمقراطي جو بايدن، في إشارة إلى فوزه بالانتخابات رغم عدم ظهور النتائج بشكل رسمي.

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