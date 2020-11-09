2020/11/09 | 22:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نال، الطالب يادكار علي شهادة الدكتوراه في الاعلام، يوم الاثنين، بكلية الاداب، جامعة المنصورة، بتقدير مرتبة الشرف الاولى.

وقال الدكتور يادكار على لـPUKmedia: ان الله اكرمني اليوم، بالحصول على درجة الدكتوراه في الإعلام (الإذاعة والتليفزيون)،تخصص: (إنتاج المواد الإذاعية)، بتقدير (مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات العربية والأجنبية)..



بكلية الآداب – جامعة المنصورة، لافتا الى ان عنوان رسالته: (أثر المواقع الإلكترونية للفضائيات الكردية على ترتيب القضايا عند النخبة الإعلامية الكردية).

واضاف: ان لجنة المناقشة ضمت كل من ( أ.د محمد رضا سليمان ـ أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام ـ جامعة الحديثة.



(مناقشاً ورئيساً).



أ.د سامي السعيد أحمد النجار ـ أستاذ الإذاعة والتليفزيون ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب ـ جامعة المنصورة.



"عضواً ومناقشاً".



أ.د عايـــدة إبراهيم السخاوي ـ أستاذ الإعلام بقسم الإعلام ـ كلية الآداب ـ جامعة المنصورة.



"عضواً ومشرفاً"، معربا عن شكره للمشرفة على رسالته وجميع من ساهم من قريب او بعيد ورفد هذه الرسالة بكلمة طيبة أو فكرة نيرة أو دعوة صادقة.

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالب كوردي ينال شهادة رفيعة في مصر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالب كوردي ينال شهادة رفيعة في مصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).