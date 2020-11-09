إيطاليا تشدد قيود كورونا في توسكانا و4 مناطق

2020/11/09 | 22:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن مصدر في وزارة الصحة الإيطالية لوكالة “رويترز”، أن الحكومة شددت القيود المفروضة في توسكانا وأربع مناطق أخرى اليوم الاثنين، في محاولة منها لكبح الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن توسكانا التي تضم مدن فلورنسا، سيينا، ليجوريا، أبروزو، وأومبريا، ومناطق بازيليكاتا الجنوبية، ستصبح جميعها “مناطق برتقالية”، حيث يتم إغلاق الحانات والمطاعم ولكن تبقى المتاجر مفتوحة، ويمكن للناس التنقل داخل بلداتهم ومدنهم، دون الخروج منها.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي ستشمل إغلاقا جزئيا في مقاطعة بولزانو الشمالية، ستصبح سارية اعتبارا من الأربعاء.



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