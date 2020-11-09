حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لوزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب

2020/11/09 | 22:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء، بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للوزير السابق، لؤي الخطيب.

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير الدائرة القانونية في الوزارة، محمد حميد مجيد، تتضمن :”صورة كتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية/ المحجوزة ذي العدد (801/ح/2020)، والمتضمن ما جاء بقرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية/ محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة المرقم (1491) في 17/9/2020، بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للسيد لؤي حميد جواد الخطيب”.

واضاف الوثيقة :”في حال وجود لديكم اموال او مستحقات مالية للمومأ اليه وعدم اجراء اي تصرف عليها إلا بعد مفاتحة وزارة المالية وبخلافه ضمنا يفهم عدم وجود تعامل ليتسنى لنا اجابة الجهة المذكورة.

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