2020/11/09 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أضافت وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني وتسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية إلى قوائم العقوبات.واضافت في بيان ان : القائمة تضم أيضا أسماء ستة مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين.واوضحت انه : وفي إطار جهود الحكومة الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للنزاع السوري، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد.وأاشارت الى ان : هذه العناصر مرتبطة بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، ومديرية المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية اعلنت ، في أواخر شهر أيلول الماضي، فرض عقوبات جديدة على سوريا، تشمل 3 أشخاص و13 كيانا، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.وأفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا، بأن العقوبات الاقتصادية الأمريكية تزيد من تفاقم الوضع في سوريا، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات امريكية تطال وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات امريكية تطال وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).