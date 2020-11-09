المالية النيابية: تم الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي

2020/11/09 | 22:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي وفق التوقيتات الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.وقالت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء التقت اليوم الاثنين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون تمويل العجز المالي …

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