الماركسية والدين - ميكائيل لووي

2020/11/09 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميكائيل_لووي يناير ١-;-٩-;-٩-;-٤-;- ترجمة : بشير السباعيينظر معظم مؤيدي الماركسية وخصومها إلى عبارة" الدين أفيون الشعب " الشهيرة علي أنها خلاصة المفهوم الماركسي عن الظاهرة الدينية .



علي أننا يجب أن نتذكر بادئ ذي بدء أن هذا التعبير ليس ماركسيا بشكل خاص.



فالعبارة نفسها يمكننا العثور عليها ، في سياقات مختلفة ، في كتابات كانط وهيردر وفيورباخ وبرونو باور وهاينريش هاينه......



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