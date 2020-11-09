سرمند، الاول في الامتحان التنافسي، حاجزاً لنفسه مقعد ماستر علوم الفيزياء في جامعة الموصل

2020/11/09 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر لا يعرف المستحيل، لا توقفه عثرة، يحب التنافس والتحدي، اعتاد ان يكون في المقدمة، لأنه لا تليق به سوى القمة، لذكائه وفطنته، جمع بين مهنة الحدادة والدراسة حتى حجز لنفسه مقعد ماستر علوم فيزياء في جامعة الموصل، ولم يكتفِ فهو يطمح لحلم بعيد، دعونا نفتح معا هذه السطور ونقرأ سيرته …

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