في تغريدة.. ترمب يقيل وزير الدفاع ويكلف آخر على الفور

2020/11/09 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، تكليف كريستوفر سي ميللر، بمهام وزير الدفاع بالإنابة على الفور، بعد إنهاء مهام مارك إسبر.

وكتب ترمب، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم، (9 تشرين الثاني 2020): "يسعدني أن أعلن أن كريستوفر سي ميللر، المدير الذي يحظى باحترام كبير من المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سيكون وزير الدفاع بالإنابة على الفور".

وأضاف: "سوف يقوم كريس بعمل رائع! تم إنهاء مهام مارك إسبر.



أود أن أشكره على خدمته".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن إسبر كان قد جهز استقالته من إدارة ترمب التي أضحت على بعد سبعين يوما من تسليم السلطة إلى الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن.

ويأتي إقدام ترمب على هذه الإقالة، فيما يواصل التشكيك في نتائج الانتخابات التي فاز بها بايدن، بفارق مريح، لكن الرئيس الجمهوري يقول إن تزويرا شابها، مؤكدا لجوءه إلى القضاء من أجل إنصافه.

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