وزير الكهرباء ماجد حنتوش يستقبل رئيس نادي الكهرباء علي الاسدي و يؤكد دعمه لفرق النادي

2020/11/09 | 22:56 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي الكهرباء أستقبل معالي وزير الكهرباء الأستاذ ماجد مهدي حنتوش مساء اليوم الإثنين الأستاذ علي الأسدي رئيس الهيئة الادارية لنادي الكهرباء الرياضي في مكتبه الرئيسي في بغداد.وأبدى سيادة الوزير دعمه الكامل لنشاطات نادي الكهرباء واهتمامه الكبير بالمسار المتطور للمؤسسة الرياضية الوحيدة للوزارة ، مؤكداً اهتمامه الشخصي بالالعاب الرياضية كافة ومتابعته للاستعدادات المتميزة

