2020/11/09 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

لم يمض شهر تقريبا على طرح آبل لهواتف آيفون الجديدة حتى بدأت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية تسرب مواصفات الجيل القادم من هذه الأجهزة.

وأشار موقع macrumors المعروف بتسريباته حول أجهزة آبل إلى أن المدون الشهير للتسريبات” Ming-Chi Kuo”، توقع أن شركة آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

وما سيميز أفضل نموذجين من النماذج الأربعة المذكورة تبعا للمدون هو أن كاميراتها ستحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض، كما ستتميز بفتحات عدسات بمقاس (f/2.4)، ما سيجعل الصور أكثر وضوحا وخصوصا تلك التي تلتقط في الليل أو ظروف الإضاءة المنخفصة.

كما أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن أجهزة iPhone 13 ستحصل على شاشات AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومطورة بطريقة تساعد على ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

وتبعا للتوقعات فإن شركة Largan Precision قد تحصل على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات التي ستركب في هواتف آيفون التي ستطلق العام القادم، علما بأنها قد صنعت نحو 50% من حساسات كاميرات هواتف iPhone 12.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف iPhone 13 القادمة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسريبات تكشف بعض مواصفات هواتف iPhone 13 القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).