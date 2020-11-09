تستهدف قطاع النفط.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

2020/11/09 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين، فرضها على شخصيات وكيانات سورية.

والأمر، وفق بيان الخزانة الأميركية، بثمانية أفراد و11 كيانا، بما في ذلك شركات تنشط في قطاع النفط.

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