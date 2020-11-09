2020/11/09 | 23:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع شورش اسماعيل وزير البيشمركة في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بحضور سربست لزكين وكيل الوزارة والفريق جمال محمد رئيس هيئة الاركان، مع الجنرال الامريكي الرفيع للجيش الامريكي، تايكر، والكولونيل جوليت المستشار العسكري في القنصلية الامريكية باقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع وملف الاصلاح في وزارة البيشمركة والعلاقات بين وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية وتشكيل مراكز للتنسيق بينهما في مناطق الفراغ الامني.

وخلال الاجتماع ايضا، اشار الجنرال تايكر الى دعم وتعاون الولايات المتحدة والتحالف الدولي لقوات بيشمركة كوردستان، وبنفس الوقات استمرار الدعم اللوجستي والعسكري لقوات بيشمركة كوردستان، لمواجهة الارهاب والارهابيين في المنطقة، متمنيا، توصل وزارتي البيشمركة والدفاع الاتحادية الى اتفاق وحل جميع المشاكل عبر الحوار.

من جانبه ثمن وزير البيشمركة في اقليم كوردستان شورش اسماعيل، الجهود والدعم المستمر للجيش الامريكي لقوات بيشمركة كوردستان، مهنئأ الشعب الامريكي على نجاح الديمقراطية في انتخاباته، واضاف: اننا نشعر بالسرور لاستمرار العلاقات مع الولايات المتحدة لمواجهة الارهاب وضمان استتباب الامن والاستقرار في المنطقة.

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة والجيش الامريكي تبحثان مستجدات الاوضاع) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة والجيش الامريكي تبحثان مستجدات الاوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).