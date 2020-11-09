الامن النيابية: قانون التجنيد الالزامي سيرى النور العام المقبل

2020/11/09 | 23:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، بان قانون التجنيد الالزامي سيرى النور العام المقبل.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قانون التجنيد الالزامي لايزال في اروقة مجلس الوزراء منذ اسابيع طويلة بانتظار حسم فقراتها وارسال الى مجلس النواب لافتا الى ان الازمة المالية الراهنة واشكالات قانون الانتخابات اسهمت في تاخير حسمه”.

واضاف ان “قانون التجنيد الالزامي ربما سيرى النور العام المقبل من خلال ارساله الى مجلس النواب لافتا الى القانون سيشهد الكثير من الفقرات اهمها ان عمر المكلف لايقل عن 18 سنة وسنحاول خفض فترة التجنيد خاصة لاصحاب الشهادات الدراسية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لافتا الى ان القانون يحتاج الى غطاء مالي بالاضافة الى مستلزمات دعم لوجسيتي من معسكرات تدريب بالاضافة الى اطر ادارية وتنظيمية في توزيع المتدربين”.

واشار الى ان” القانون مهم جدا لدعم امن البلاد وهناك تاييد نيابي لتمريره لكن بعد اضافة فقرات مهمة “.انتهى 25 ف

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