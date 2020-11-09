حراك الجبهة العراقية.. اتصال مع العامري وتواقيع من دولة القانون

2020/11/09 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن تطوراً كبيراً طرأ على موقف كتل كبيرة بشأن المشروع الإصلاحي للجبهة العراقية.وقال المصدر لـ”النور نيوز” أن “اتصالا هاتفيا جرى بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري وقادة الجبهة العراقية، حيث أكد على المضي نحو مشروعهم الاصلاحي”.وأضاف المصدر، أن “نواب كتلة دولة القانون أكملوا تواقيعهم المساندة لمشروع …

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