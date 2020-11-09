اجتماع للديمقراطي والاتحاد الوطني يحدد موقفهما من استعدادات بغداد للانتخابات

2020/11/09 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، الاثنين، دعمهما لاستعدادات الحكومة الاتحادية العراقية والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات المبكرة في العراق.



وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الثاني 2020)، أنه "وبإشراف رئيس الاقليم وحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني، عقد اليوم في رئاسة إقليم كردستان، اجتماع بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".

واشار البيان الى أنه "جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الأوضاع السياسية بصورة عامة وأوضاع العراق وإقليم كردستان والمشاكل التي يعانيها شعب إقليم كردستان، وخاصة من الناحيتين المالية والاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا، والتي أصابت العالم والعراق وإقليم كوردستان".

وشدد بارزاني على "أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف السياسية في إقليم كردستان، وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني"، معبراً عن "استعداد رئاسة إقليم كردستان لتقديم الدعم والمساندة من أجل إنجاح العمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف".

وبحسب البيان، فقد "خاض وفدا الجانبين حواراً صريحاً ومسؤولاً حول مجموع المسائل"، وأكدا على "المسؤولية المشتركة التي يتحملانها تجاه العملية السياسية والحكم في إقليم كردستان"، كما اتفق الجانبان على "ضرورة أن يتخذا جنباً إلى جنب الأطراف الأخرى في إقليم كوردستان خطوات جادة وعملية من أجل حل المشاكل بينهم، وتكريس كل جهودهما لمواجهة هذه الظروف ودعم مؤسسات إقليم كردستان في خدمة المواطنين".

واضاف البيان أن "الأوضاع الأمنية لإقليم كردستان واحترام الكيان السياسي والدستوري للإقليم شغلت محوراً آخر من الاجتماع"، حيث اتفق الجانبان على أن "حماية أمن واستقرار إقليم كردستان واجبة على كل الأطراف".

وأكد الجانبان "دعمهما لاستعدادات الحكومة الاتحادية العراقية والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات المبكرة في العراق"، وفي هذا السياق، "تم تقييم التعاون والتنسيق بين ممثلي إقليم كردستان في بغداد عالياً، كما تم التشديد على مواصلة هذا التنسيق".

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