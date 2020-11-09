2020/11/09 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف المكتب الاعلامي للهيأة التطبيعية باتحاد الكرة اليوم الاثنين (9 تشرين الثاني 2020) عن وصول منتخب العراق بكرة القدم لاقامة معسكر تدريبي استعدادي للتصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" وفد المنتخب العراقي وصل الى دبي قبل لقاء الاردن في 12 تشرين الثاني الجاري، ومنتخب اوزباكستان في 17 من نفس الشهر".

يشار الى ان منتخب العراق كان قد غادر مساء اليوم الاثنين بطائرة خاصة الى الامارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وصول منتخب العراق الى دبي قبل لقاء الاردن واوزباكستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وصول منتخب العراق الى دبي قبل لقاء الاردن واوزباكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).