في قرعة دوري أبطال إفريقيا..مواجهات قوية للأندية العربية

2020/11/09 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أسفرت قرعة الأدوار الأولى من دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهات عربية قوية.وأجرى كاف قرعة الدور التمهيدي ودور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومنع حضور ممثلي الأندية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.وأعفى الكاف عددا من الفرق من خوض الدور التمهيدي، وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الرجاء والوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)، الترجي (تونس)، حوريا (غينيا) وبريميرو دي أوجوستو (أنجولا).وأوقعت القرعة الأهلي في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النجير ضد مقديشيو الصومالي، فيما سيلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي.ويلتقي الرجاء المغربي مع الفائز من بطل جامبيا وتونغيث السنغالي، فيما يواجه الوداد الفائز من الملعب المالي وبطل غينيا.الترجي سيكون في طريق الأهلي الليبي لو تجاوز الأخير الدور التمهيدي، على حساب ميكيلي الإثيوبي.وسيواجه الهلال السوداني، منافسه فايبرز الأوغندي، وفي حالة تجاوزه سيلاقي المتأهل من نواذيبو الموريتاني وكوتوكو الغاني.ويصطدم المريخ في الدور التمهيدي، بأوتوهو بطل الكونغو، وفي حالة تجاوزه سيكون أنيمبا النيجيري في طريقه.وسيكون شباب بلوزداد الجزائري على موعد مع النّصر اللّيبي في الدور التمهيدي، وسيلاقي مولودية الجزائر نظيره بافلز البنيني، وحال تأهله للمرحلة الثانية، فإن التحدي سيكون صعبا أمام الصفاقسي التونسي، في حالة تخطي الأخير مالاندجي من ننجبار في التمهيدي.وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال يومي 20-22 تشرين الأول الجاري، فيما تقام مباريات الإياب يوم 27-29 منه.وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة، يوم 11-13كانون الأول المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 18-20 منه./انتهى3

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