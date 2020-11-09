محدث..النفط يقفز 8.5% عند التسوية مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا

2020/11/09 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفزت أسعار النفط بنحو 8.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا، وبعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

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