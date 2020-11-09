الشركتان‭ ‬الأمريكية‭ ‬والألمانية‭:‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬فعّال‭ ‬بنسبة‭ ‬%90

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن‭:‬هذا‭ ‬أمل‭ ‬والمعركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬طويلة‭ ‬ترامب‭:‬البورصة‭ ‬ترتفع‭ ‬بعد‭ ‬النبأ‭ ‬السار‭ ‬أول‭ ‬استبشار‭ ‬تعلنه‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية باريس‭- ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬فايزر‮»‬‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬و»بيونتيك‮»‬‭ (‬ألمانيا‭) ‬أن‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬الذي‭ ‬تعملان‭ ‬على‭ ‬تطويره‭ ‬‮«‬فعّال‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭%‬‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬التحليل‭ ‬الأولي‭ ‬لنتائج‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬الجارية‭ […]

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