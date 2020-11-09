2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بايدن:هذا أمل والمعركة لا تزال طويلة ترامب:البورصة ترتفع بعد النبأ السار أول استبشار تعلنه منظمة الصحة العالمية باريس- واشنطن- الزمان أعلنت شركتا «فايزر» (الولايات المتحدة) و»بيونتيك» (ألمانيا) أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره «فعّال بنسبة 90%»، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركتان الأمريكية والألمانية:اللقاح ضد كوفيد-19 فعّال بنسبة %90) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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