اللقاح وشروط الأمل

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام برغم عقود طويلة مرّت على ظهور مرض السل ومن ثمَّ اكتشاف لقاحه التاريخي، إلا انَّ العدوى البكتيرية للسل ظلّت تضرب في أرجاء العالم لاسيما في الدول التي تسوء فيها البُنى التحتية والاجراءات الصحية.وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ تسعة ملايين اصابة حصلت في العام ٢٠١٣ مع مليون ونصف المليون من الوفيات في […]

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