إيران تطمح لثلاثة مطالب من واشنطن وفصائلها الموالية لها بالعراق ترحب ببايدن

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭-‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ حددت‭ ‬إيران‭ ‬ثلاثة‭ ‬تغييرات‭ ‬مطلوبة‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬للعودة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المسار‭ ‬الخاطئ‮»‬‭ ‬للمقاربة‭ ‬الأميركية‭ ‬حيال‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬الإثنين‭.‬ واعتمد‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬قصوى‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬طهران،‭ ‬شملت‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الانسحاب‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ […]

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