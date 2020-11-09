الكعبي: البرلمان سيصوت الخميس على قانون الاقتراض وإطلاق الرواتب بنفس اليوم

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر الكعبي، تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض يوم الخميس المقبل، فيما اكد توزيع الرواتب في نفس يوم التصويت.

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