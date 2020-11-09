التطبيعية تصدر قرارات مهمة بينها تخص المنتخب الوطني

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اجتماعها الدوري بحضور نائب رئيس التطبيعية، رئيس اللجنة الفنية، شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة، رياض مزهر، ونائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية، وسام صليوه.

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