المالية النيابية تعلن الاتفاق على تمرير قانون تمويل العجز المالي

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية البرلمانية،

الاثنين، عن الاتفاق على تمرير قانون

تمويل العجز المالي وفق التوقيتات

الدستورية والمبلغ الذي تراه مناسباً.

وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "ا

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