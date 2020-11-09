الكاظمي: اتطلع الى تعاون البرلمان لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب وبناء بلادنا

2020/11/09 | 23:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاثنين، أن البعض يحاول استخدام ازمة

السيولة المالية كمادة سياسية، معرباً

عن تطلعه لتعاون البرلمان لتمرير

الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب.

وقال الكاظمي في تغريد

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