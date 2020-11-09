2020/11/09 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الفتاح_علي_رضا أي فكر بما فيه ألفكر ألديني عندما لا يستطيع مواكبة التطورات التي تحدث في الواقع ويعجز ايضا من تقديم ألأجوبة والحلول التي الحياة على الصعيد ألأجتماعي والسياسي والأقتصادي فهذا يعني أن هذا الفكر من أزمة .وهذه الأزمة تكون أشد عندما يحاول معتنقي هذا الفكر وبأصرار عجيب أن يثبتوا على أن فكرهم أو معتقدهم هوألأفضل وانه صالح لكل زمان ومكان .إن هذا التوصيف ينطبق على معتنقي ألدين ألأسلامي.إننا لو ت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولد الاسلام وولدت ازمته معه - عبد الفتاح علي رضا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولد الاسلام وولدت ازمته معه - عبد الفتاح علي رضا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).