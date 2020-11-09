التخطيط.. اجراءات لتفعيل بنود الاتفاق الصيني

2020/11/09 | 23:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن وزير التخطيط خالد البتال، الاثنين، ان الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال ساريا، كاشفا عن اجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية.

وذكر البتال في مقابلة متلفزة تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (9 تشرين الثاني 2020)، ان "الاتفاق العراقي- الصيني ما يزال ساريا والمشاريع التي سيتم تمويلها من الاتفاق الصيني ستكون في مجال البنى التحتية".

واضاف، انه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك إجراءات لتفعيل بنود الاتفاقية الصينية".

واوضح، انه "لا توجد اتفاقية مع مصر إنما مذكرات تفاهم ثنائية".

وتابع، انه "وقعنا مع مصر 15 مذكرة تفاهم جرى الاعداد لها من قبل الحكومة السابقة".

ا.ح

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