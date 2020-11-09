النائب عمار يوسف: تعدد مصادر القرار الأمني انعكس سلباً على صلاح الدين

2020/11/09 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنور نيوز/ بغداد قال النائب في البرلمان عمار يوسف إن” القرار الأمني لايمتلكه شخص واحد اوجهة بل هناك عدة جهات حيث انعكس هذا الامر على الملف الأمني في المحافظات العراقية”.وأضاف النائب في مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز” أن” احتكاك المواطن وتواصله يجب ان يكون مع الشرطة المحلية فقط، أما التشكيلات الاخرى يجب ان تكون …

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