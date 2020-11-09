"كتائب الأحوازتعلن "استهداف أنابيب نفط إيرانية

2020/11/09 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجموعة تطلق على نفسها، كتائب المقاومة الشعبية لتحرير الأحواز، الإثنين، مقطع فيديو لعملية استهدف أنابيب نفطية -بحسب بيان المجموعة- شمال الأحواز، في إيران.

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