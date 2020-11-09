الكاظمي: تفاهمات بين الحكومة والمالية النيابية بهدف حل أزمة الرواتب

2020/11/09 | 23:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الازمة المالية الحالية الى اخطاء الحكومات المتراكمة موكدا ان الحكومة تعتزم حلها من خلال اصلاحات جاءت في الورقة البيضاء.

وكشف الكاظمي في تغريدة على تويتر عن تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجنة المالية النيابية لتمرير الاجراءات المالية للبدء بدفع الرواتب ومشاريع البناء، محذرا من محاولة البعض استخدام ازمة السيولة المالية كمادة سياسية.

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