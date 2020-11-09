نائبة تحذر من العمل بالامر الوزاري 2260 الذي يخول مدير عقارات الدولة ببيعها وايجارها

2020/11/09 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة /نينا/ حذرت عضو اللجنة المالية النيابية النائبة سهام العقيلي ، الجهات الحكومية من العمل بالامر الوزاري 2260 القاضي بتخويل مدير عام عقارات الدولة بصلاحيات بيع وايجار اموال الدولة .وقالت العقيلي ان اموال الدولة بعد 2003 تعرضت لسرقات منظمة وممنهجة من قبل جهات سياسية متنفذة وفاسدين ،منتقده، بشدة الامر الذي صدر عن وزير المالية ، داعيه مجلس النواب الى ايقاف الهدر العام لاموال وممتلكات الدولة من خلال دوره الرقابي .واضافت ان الحكومة الحالية بدلا من اعادة اموال الدولة المتجاوز عليها ، عمدت الى الاستمرار بمسلسل هدر اموال وممتلكات الدولة بغطاء قانوني ./انتهى

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