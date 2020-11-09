إصابة كبير مستشاري حملة ترامب بكورونا

2020/11/09 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" بأن ديفيد بوسي، بأن كبير مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن المحامي المكلف بمواجهة التحديات القانونية التي يتعرض لها ترامب ديفيد بوسي، خضع لفحص كورونا يوم الأحد وثبتت إيجابيته.

وبذلك ينضم المحامي الذي تم اختياره لقيادة الطعون القانونية في الانتخابات إلى رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ووزير الإسكان بن كارسون لمصابي كورونا في البيت الأبيض.

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