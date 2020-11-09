"ثعبان غامض" رُصد في ولاية أمريكية يُحدد على أنه كائن "غاز وخالد" صورة

2020/11/09 | 23:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} نبه أحد سكان فيرجينيا مسؤولي الحياة البرية الأمريكية إلى "ثعبان" غريب برأس على شكل نصف قمر، يتحرك في المنطقة.

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