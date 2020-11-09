إيطاليا تسجل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بكورونا

2020/11/09 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم

الاثنين، عن تسجيل 25271 إصابة و356 وفاة

جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى

فيروس كورونا المستجد "COV

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