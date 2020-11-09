الأردن.. 62 وفاة و5665 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/09 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 62

وفاة و5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي

للوفيات إلى 1295، والإصابات إلى 114986.

وذكرت الوزارة في موجزها اليومي أن

أكبر عدد للإ

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