ترامب يقيل مارك إسبر ويعين مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة

2020/11/09 | 23:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وزير الدفاع مارك إسبر، اليوم الاثنين،

وعين مدير المركز الوطني لمكافحة

الإرهاب وزيرا للدفاع بالوكالة.

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة

على "تويتر" "يسعدني أن

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