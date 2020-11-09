2020/11/09 | 23:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سي إن إن: إصابة مستشار حملة ترمب المكلف بالإشراف على الطعون الانتخابية ديفيد بوسي بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة مستشار حملة ترمب المكلف بالإشراف على الطعون الانتخابية ديفيد بوسي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة مستشار حملة ترمب المكلف بالإشراف على الطعون الانتخابية ديفيد بوسي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).