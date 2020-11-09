الكويت تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة العراقية بغداد

2020/11/09 | 23:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت دولة الكويت اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكد مصدر في وزارة الخارجية تضامن دولة الكويت مع الأشقاء في العراق و‏تأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم.كما أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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